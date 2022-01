Onbekend Deventer slavernijverleden krijgt staartje: ‘Expositie in nationaal herdenkingsjaar 2023’

VIDEO In sportkle­ding naar Museum More in Gorssel: ‘Het was van korte duur, maar dat mocht de pret niet drukken’

Ze wisten in Gorssel wel dat handhaving snel op de stoep zou staan, maar toch openden vanmiddag de deuren van Museum More. Sportief geklede museumliefhebbers haastten zich naar het museum voor een ludieke ‘mentale marathon’ als protest tegen de huidige coronamaatregelen. En haastten was nodig, want de pret mocht slechts een half uurtje duren.

19 januari