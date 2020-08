Ondanks corona toch kleine Indiëherdenking in Deventer: ‘We hebben de lessen nog niet geleerd’

video Bewogen jaar met sluiten quiltshop in Deventer, eindigt met nieuwe winkel in Wilp

20:05 Ze sloten de quiltshop in Deventer, naaiden handschoentjes voor verbrande koala’s, maakten een roadtrip naar Canberra en zaten door corona dagen vast op het vliegveld van Sydney. Het zeer bewogen jaar van Jeltje van Essen en Henk Muller eindigt voorlopig vlakbij in Wilp. Van Essen is er in de voormalige ijssalon opnieuw een quiltshop begonnen.