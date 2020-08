Ondanks corona toch nieuwe winkels in Deventer: ‘Ons sterke punt is dat Deventer geen doorsnee binnenstad is’

Luchtvaart beheerst leven van nieuwe directeur Airport Teuge: ‘Mijn mobieltje staat nooit in de vliegtuig­mo­dus’

26 augustus Met Matthijs de Haan heeft Airport Teuge een nieuwe directeur bij wie kerosine door de aderen vloeit. De boomlange, 53-jarige Hilversummer is al zijn hele leven lang in de ban van luchtvaart en vliegen. Hij vliegt zelf, geeft les aan piloten in de dop, neemt examens af en is als ondernemer betrokken bij diverse luchtvaartbedrijven. De Haan gaat vliegveld Teuge op parttime basis runnen. ,,Vooral de dialoog met omwonenden is belangrijk.’’