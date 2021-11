Ondanks corona-vertraging is de bouw van deze Deventer wijk begonnen: ‘Nu is het nog allemaal kaal en groen’

Volt bij raadsver­kie­zin­gen in tien gemeenten: wél in Zwolle, maar niet in Deventer en Apeldoorn

Volt doet in tien steden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart en is daarmee, naar eigen zeggen, de eerste Europese partij waar op lokaal niveau op kan worden gestemd. Zwolle is één van de gemeenten waar Volt op de stembiljetten komt.

