Ondanks harde coronamaatregelen, meer mensen op de weg dan na ‘intelligente lockdown’ in maart

Geen Dickens Festijn, de Walstraat is leeg: ‘Raar, maar we wisten dit al heel lang’

19 december Het is haar kindje, ze staat er mee op en gaat er mee naar bed. Maar Emmy Strik werd vanmorgen niet wakker met als eerste het besef dat er dit jaar voor het eerst na 29 edities geen Dickens Festijn in Deventer is. ,,Het blijft een raar gevoel, maar we wisten al heel lang dat het niet door zou gaan. Dus ik ben nu wel aan het idee gewend.”