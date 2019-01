Ondanks ingecalculeerd verlies streeft college naar nul op Tuinen van Zandweerd

De Tuinen van Zandweerd nabij de IJssel is een locatie waar al een jaar of dertien, veertien over gesproken wordt, maar waarvan de ontwikkeling tot op heden om uiteenlopende redenen niet van de grond kwam. Meest recente tegenvaller was de geurcirkel in verband met de rioolwaterzuivering, die een groot deel van de oude ijsbaan beslaat. De helft tot tweederde van het ijsbaanterrein mag niet worden bebouwd. Een van de redenen dat de gemeente rekening houdt met een tekort van 1,2 miljoen euro. Voor Henrike Nijman (CU) was het aanvankelijk volstrekt logisch dat een lagere bebouwingsdichtheid tot een verlies leidt, maar Harry ten Have (Gemeentebelang) en met name Daaf Ledeboer (VVD) zagen dit anders.

Slimme keuzes

Ten Have is, in tegenstelling tot de VVD, enthousiast over het plan van een autoluwe en groene wijk van pakweg 120 vrije kavels, 24 sociale huurwoningen en twee appartementencomplexen. Dat op voorhand rekening gehouden wordt met een verlies is volgens hem echter niet nodig. Hij had het over ‘slimme keuzes’ en ‘technische kansen’ om op nul uit te komen. Het amendement dat Gemeentebelang samen met VVD en CDA wilde indienen om tot een sluitend exploitatieplan te komen, trok Ten Haves partij in na de toezegging van wethouder Jan Jaap Kolkman. ,,Dit college streeft naar nul of zelfs een plus in de grondexploitatie voor de Tuinen van Zandweerd.”

Overtuigd

Daarmee was het voorstel overigens niet van tafel. VVD nam het amendement over, dat alleen gesteund werd door Deventer Belang én ChristenUnie. Nijman in haar stemverklaring: ,,Meneer Ten Have heeft me overtuigd van dit amendement, dus we steunen het.” Opvallend, omdat juist Ten Have en zijn partij het amendement overbodig vonden na de toezegging van de wethouder.

Unieke locatie