Ondanks mishandeling eenden dit jaar nog geen hekken rond Vogeleiland in Deventer

Stuurman reageert met afschuw op de dierenmishandeling en aangerichte vernielingen. ,,Het is verschrikkelijk wat de eenden is overkomen, maar dit kan overal gebeuren. Die vogels houd je met hekwerken niet tegen. Vernielingen kun je er mogelijk wel mee voorkomen.”

Handhavers

Sinds de zomer van 2018 is het na zonsondergang verboden om op het Vogeleiland te verblijven. Het is een populaire hangplek voor jongeren die grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. Volgens Stuurman controleren handhavers hier dagelijks, maar is het onmogelijk 24 uur per dag alles in de gaten te houden. De plaatsing van hekken kan wat dit betreft uitkomst bieden. Dit gaat zoals gemeld niet voor 2020 gebeuren.