Ondergelopen kelders door wateroverlast in Deventer

VIDEO Stripteke­naar Margreet brengt ‘idyllisch’ Okkenbroek weer tot leven: ‘Het ruikt hier helemaal hetzelfde’

Het piepkleine Okkenbroek als grote inspiratiebron voor een stripboek. Wie had dat gedacht? Toch is er volgens Margreet de Heer (49) geen betere plek. Als jonge domineesdochter woonde ze jarenlang in het Overijsselse dorpje. Nu keert ze terug en voelt het alsof de tijd heeft stilgestaan. ,,We mochten gewoon in de kerk spelen.’’

10:00