Ondernemer houdt hoop op Deventer Speelgoedmuseum in kantongerecht

Familie Khiralla keert na kinderpar­don nu echt terug in Schalkhaar

6:30 Opnieuw goed nieuws voor de familie Khiralla uit Schalkhaar. Nadat de uitgeprocedeerde familie na zes jaar tussen hoop en vrees in mei een verblijfsvergunning kreeg vanwege het verruimde kinderpardon, is de familie nu teruggekeerd in het door hen zo geliefde Schalkhaar.