Ondernemer krijgt in Deventer spontane coronahulp uit onverwachte hoek

Dennis Hunneman, een van de initiatiefnemers van www.cadeaubondeventer.nl. ,,Nu de horeca en veel winkels zijn gesloten, kan je de ondernemer helpen door bij hem of haar een cadeaubon te kopen. Veel ondernemers – horeca, winkels, maar ook culturele instellingen – hebben die mogelijkheid. Er bleek geen platform waar die ondernemers overzichtelijk op staan en je snel ziet wat er allemaal is. Met één muisklik ga je per ondernemer naar de link op zijn of haar site waar je een bon kunt kopen. Dat platform hebben wij gebouwd. Het is eigenlijk een heel eenvoudig concept. We hebben een bureau in creatieve communicatie in het Havenkwartier, Kommotiv. Wij hebben in de Deventer binnenstad klanten, je hoort waar ze tegen aanlopen en toen is dit ontstaan.‘’