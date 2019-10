Ondernemer wil met Monkey Town eerste indoor speelparadijs van Deventer openen

Deventer hoeft voorlopig niet op een tweede trampolineparadijs in Deventer te rekenen. Diederik Miedema van Street Jump Apeldoorn had die plannen, maar hij wil met Monkey Town nu het eerste indoor speelparadijs van de stad openen.

Eerder dit jaar liet Street Jump Adventures op haar website weten dat ze binnenkort ook in Deventer te vinden is, maar Diederik Miedema ziet daarvan af. De eigenaar van Street Jump Apeldoorn had ook de rechten voor een vestiging in Deventer, maar heeft die teruggegeven aan Street Jump Adventures.

Monkey Town

Eén van de redenen om een streep te zetten door het tweede trampolinepark van Deventer is omdat hij andere plannen heeft. Miedema opent op korte termijn indoor speelparadijs Monkey Town in Enschede en wil dat kunstje nu ook in Deventer flikken. In de hanzestad is namelijk nog geen indoor speelparadijs. Ouders met jonge kinderen zijn nu aangewezen op Ballorig in Wijhe. ,,Maar ik kan hier alleen een Monkey Town vestigen als de gemeente dat ook wil. Helaas krijg ik op dit moment niet de ruimte mij vrij te vestigen, omdat de gemeente eerst de grond bij De Scheg (Holterwegzone) wil ontwikkelen. Die locatie is inderdaad mooi, maar veel te duur’’, zegt Miedema.

Of de gemeente open staat voor een Monkey Town in Deventer, kan een gemeentewoordvoerder niet zeggen. ,,In het voorjaar van 2018 is er contact geweest over de mogelijke vestiging van een Monkey Town. Toen heeft de initiatiefnemer uiteindelijk afgehaakt.’’ Of er daarna opnieuw contact is geweest kan de gemeente niet zeggen. ,,Zulke initiatieven horen in principe thuis in de Holterwegzone. Die zone is daar specifiek voor bedoeld. En zo lang daar ruimte is, is het niet logisch dit soort initiatieven elders te lokaliseren.’’

Gezonde bedrijfsvoering

De Scheg is voor Miedema echter geen optie. ,,Ik zie hier geen gezonde toekomst voor mijn bedrijfsvoering, vandaar dat ik op andere plekken in de stad kijk voor een andere locatie. Wat die plekken zijn kan ik nu nog niet zeggen.’’