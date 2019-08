Ondernemer wil uitbreiding horeca Deventer tegenhouden

De eigenaar van het kantoorpand aan de Brink 90 in Deventer heeft de gemeente voor de hoogste rechter gedaagd om het pas verruimde horecabeleid weer teruggedraaid te krijgen. De broers Bergman willen niet dat er meer cafees of restaurants in de binnenstad bijkomen. ,,Die noodzaak is niet aangetoond”, zegt Frits Bergman.

De broers Bergman kozen voor dit ultieme middel omdat bezwaren bij de gemeente Deventer geen gehoor vonden. Zij bezitten het statige pand naast de Penninckshoek naast de VVV en menen dat meer horeca de leefbaarheid en de veiligheid op het plein zal aantasten. ,,En andere functies, zoals winkelen, verdwijnen daardoor uit het centrum”, aldus Frits Bergman (45).

De gemeente besloot vorig jaar de horeca op de Brink en het Grote Kerkhof ruim baan te geven door het maximum-aantal aan horecagelegenheden op te heffen. ,,Tot dat besluit was het zo dat, wanneer er een toonaangevende horecagelegenheid dichtging, het niet meer vanzelfsprekend was dat iemand anders daar de draad weer op kon pakken. We hadden een limiet waardoor dat vaak onmogelijk was”, zegt woordvoerder Maarten Jan Stuurman van de gemeente Deventer.

Geen behoefte

Volgens Bergman heeft de gemeente echter nooit aan kunnen tonen dat er behoefte is aan meer horeca. Hij weet ook zeker dat meer horeca slecht is voor de verhuur van zijn pand. ,,Ik ben niet báng voor een verslechtering van onze positie, ik weet zéker dat het slecht is als er meer horeca komt. Ons pand heeft tussen 2001 en 2009 leeggestaan en we kregen het niet verhuurd vanwege alle horeca in de omgeving. De enige geïnteresseerden wilden horeca in ons pand en dan ook nog van laag allooi. Daar is ons pand niet geschikt voor.‘’

De broers Bergman, die buiten Deventer nog andere panden verhuren, vrezen vooral dat het karakter van de binnenstad definitief verandert als de horeca ruim baan krijgt. ,,Het aantal horecapanden kan door dit nieuwe beleid verdubbelen. Alle andere functies kunnen zo uit de stad gaan verdwijnen, dat is niet goed.”

Niet verdubbelen

Volgens woordvoerder Stuurman van Deventer is het zeker niet de bedoeling dat de horeca verdubbelt. ,,We willen alleen ruimte creëren en voorkomen dat het stadshart muurvast zit voor nieuwe horeca. Nu kunnen we elke aanvraag per geval bekijken. En de binnenstadbewoners hebben er ook nog iets over te zeggen.”