Ondernemers Deventer binnenstad verklaren bezoekers de liefde: ‘De stad mist u... Maar kom vooral wel alleen’

Waar de horeca gelijk weer alle afhaalloketjes plaatste en de bezorgservice herintroduceerde na de laatste alarmerende persconferentie over de coronamaatregelen, is de kleine eenpitter in de binnenstad echt afhankelijk van de klant die langs komt.

,,De ogen zijn gericht op de horeca. Maar wij zijn er ook’’, zegt Olav Boerkamp van herenmodezaak Olav. Hij blikt op dinsdagochtend de winkelstraat in. ,,Het lijkt echt zondag. Er komen wel mensen. En ook wel gericht.’’

,,Afgelopen zaterdag viel me echt mee, qua drukte. Maar de zaterdag ervoor heb ik de deur een paar keer moeten sluiten, zo druk was het. Dat is niet leuk, als je juist alles goed wilt doen. Maar het moet wel. Mensen moeten het vertrouwen hebben dat het veilig is om bij mij binnen te komen.’’

Er zijn genoeg momenten die rustig zijn

Er zijn ondernemers die al verzucht hebben op zaterdagmiddag maar gewoon te sluiten, weet binnenstadsmanager Brouwer. ,,Te gek voor woorden natuurlijk. Ondernemers die overwegen dicht te gaan. Maar deze ondernemers willen ook veilig zijn en niet ziek worden. Tegelijkertijd zijn er genoeg tijden in de week dat het rustig is.”

Frederique Oostendorp van Freek Mode ziet haar vaste klanten nog wel komen. Weer een klein beetje meer zelfs. ,,Je wilt als vrouw er toch ook leuk uitzien. Je bent ook wel klaar om in je joggingbroek thuis aan het werk te zijn, toch?’’

Volledig scherm De binnenstad mist de bezoekers. © FOTO HISSINK

In haar winkel in de Smedenstraat komen ook nog steeds wel onbekenden. ,,Maar nooit gezinnen, of groepjes. Twee zussen bijvoorbeeld, dat wel.’’

En ze verlegt haar werk. ,,Ik stuur spullen op naar bekende klanten. Ik begin niet aan een webshop. Daarvoor ben ik geen winkel gestart. Maar ik weet van mensen wat ze mooi vinden, welke maat ze hebben. Ik stel sets samen, maak er foto's van en als ze het leuk vinden, stuur ik het naar ze op. Tja, een soort personal shopper misschien wel.’’

De grote ketens zien de internetaankopen toenemen. Maar de kleine ondernemer vist achter het net. ,,Dat kan dus niet. Dus ik ben juist wel begonnen met een webshop’’, zegt Boerkamp. ,,Dat mensen uit bijvoorbeeld Joure op social media een foto tegenkomen van mijn spullen, en dan via die post wel rechtstreeks op mijn webshop uitkomen. Dat moet ik nu goed geregeld hebben.’’

Een stap terug doen doet pijn

Dus start de binnenstad weer een campagne. ,,Nu is het herfst en moeten we opnieuw een stap terug doen. Hoewel we het allemaal zagen aankomen en we begrijpen dat er iets moet gebeuren om het virus in te dammen, doet het niet minder pijn’’, willen de ondernemers laten weten.

Ook op anderhalve meter kan er veel, is de boodschap. ,,Samen kunnen we ervoor zorgen dat we een gevoel van warmte en verbinding brengen in de maanden die komen’’, schrijven de winkeliers en horecamensen in een brief die deze week in Deventer verspreid wordt. ,,Support your locals moet altijd’’, lacht Frederique. ,,Anders dan hoeft het later niet meer.’’

De onlinebezorgdienst is daarbij ook nieuw leven in geblazen: www.bezorgenindeventer.nl