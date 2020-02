Ondernemers en inwoners denken verschillend over ‘pin only’ in Deventer

In de bus, in parkeergarages en in veel apotheken is het munt- en papiergeld al verdwenen, maar ook steeds meer ondernemers in de regio kiezen specifiek voor betalen met pinpas of de smartphone. Contant geld weren kan een oplossing zijn om het voor overvallers minder interessant te maken een ondernemer beroven. Dat was voor Frank Hulscher van foodhal Fooddock in Deventer echter niet de belangrijkste reden om ‘cashless’ betalen in te voeren. ,,De belangrijkste reden is hygiëne. Bij ons staan koks in de keuken vaak alleen. Zij doen ook de transactie en geld door de handen laten gaan is vies.’’