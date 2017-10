Ondernemers willen uitstel autovrij-maken Grote Kerkhof

Winkeliers en horeca in de Deventer binnenstad willen dat auto’s voorlopig op het Grote Kerkhof welkom blijven. Ze beroepen zich op een afspraak die in mei in de Deventer gemeenteraad gemaakt zou zijn.

De 'soap' rond het autovrij maken van het op een-na-grootste stadsplein is met de oproep van de ondernemers in een volgend hoofdstuk beland. Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat de herinrichting van het grote stadsplein pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 weer op tafel komt. Een plan voor een verhoogd plein werd eind vorige week door een meerderheid van tafel geveegd, nadat massaal protest via onder meer een door 3000 mensen getekende petitie op gang kwam.

Kaal plein

Zodra de herinrichting van het plein zou starten, begin 2018, zou het plein ook autovrij worden. ,,De ondernemers in de binnenstad willen niet dat er een groot, leeg, kaal plein komt zonder dat er begonnen wordt aan de herinrichting’’, zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer namens winkeliers en horeca. ,,Een kaal plein is helemaal niet uitnodigend. Het autovrij maken is gekoppeld aan de herinrichting, dat heeft de meerderheid in de gemeenteraad in mei nog uitgesproken. We willen ze aan die afspraak houden. ’’

Veel reacties

Brouwer werd ‘plat gebeld’, nadat GroenLinks zaterdag in deze krant kenbaar maakte dat er al wel snel gestart moet worden met het autovrij maken van het Grote Kerkhof, ook als er nog geen nieuw herinrichtingsplan is. ,,Als in het voorjaar het terrassenseizoen begint willen dat het Grote Kerkhof autovrij wordt’’, zegt Tjeerd van der Meulen van GroenLinks. ,,Het plein is zonder toeters en bellen al mooi genoeg, daarvoor hoeven we niet op de herinrichting te wachten.’’

Ruil