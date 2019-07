Ondernemersduo creëert vanuit Deventer tientallen banen met verkoop Duits anti-inbraaksysteem

Bijna 18 miljoen voor techniekon­der­wijs in Zwolle, Hardenberg, Kampen en Deventer

1 juli Scholen en bedrijven in Oost- Nederland mogen 17,7 miljoen euro steken in het verbeteren van techniekonderwijs. Minister Arie Slob maakte dit vandaag bekend. Projecten van het Etty Hillesum Lyceum De Marke Noord in Deventer, Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen, Vechtdal College Scholengemeenschap in Hardenberg en Greijdanus College in Zwolle zijn goedgekeurd.