Ondernemersorganisaties vinden dat schippers financieel gecompenseerd moeten worden

Door de lage waterstand is de haven van Deventer al vanaf het begin vanaf deze maand dicht. Daardoor zitten vijf schepen opgesloten in de Haven, bedrijven zoals de Deventer Overslag Kombinatie kunnen niet meer via het water bevoorraad worden.

Ondernemersorganisatie Evonefedex (15.000 leden) vraagt het ministerie van Infastructuur en Waterstaat en de gemeente Deventer om een nieuwe handleiding toe te passen voor compensatie in dit soort gevallen. Een van de schippers maakte al bekend om een claim in te dienen bij de gemeente Deventer van 2000 euro per dag. De nieuwe handleiding zou het makkelijker maken om bedragen te claimen, ook in het geval van kleinere bedragen. Evonefedex doet de oproep samen met Transport en Logistiek Nederland, schippersverenigingen Schuttevaer en ASV en het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart

1.22m boven NAP

Om te voorkomen dat de sluisdeuren in de Deventer haven bezwijken onder te hoge waterdruk, werden de sluisdeuren 6 augustus per direct gesloten. Pas als het water van de IJssel bij Deventer is gestegen tot +1.22 NAP (Normaal Amsterdams Peil), is het schutten van de sluis weer verantwoordelijk, constateerde de gemeente. Schippersvereniging ASV deed al een beroep op Deventer om een compensatieregeling in te stellen. ,,Als deze situatie weken duurt, kunnen schippers failliet gaan'', zei woordvoerder Sunniva Fluitsma toen.