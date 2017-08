Onderwereld vol freaks op Bussloo

Wanneer de zon onder de horizon zakt en de muziek rauwer wordt, treedt op Ground Zero 'de orde van het nachtleven' in. Een parallelle wereld met razende bassen, feestgangers die opgaan in het moment, spectaculaire lichtshows, vuurwerk en veel acrobatiek. Artistiek directeur Ilja Reiman ziet het helemaal zitten. Hij rijdt donderdagmiddag in een golfkarretje over het festivalterrein in opbouw.

Reiman - paardenstaart en helblauwe ogen die zijn innerlijke vuur bijkans uitspuwen - barst van de energie. Hij wordt morgen 48 maar voelt zich nog altijd de jonge hardcorepionier die hij ooit was. Met zijn bedrijf Multigroove stond hij aan de bakermat van de eerste Nederlandse feesten in dit dancegenre.

Terwijl werklui met buizen sjouwen en het hoofdpodium hoger en hoger bouwen, vertelt Reiman dat op Ground Zero iedereen een artiest is - niet alleen de dj's. ,,De lichtman en vuurwerkman evengoed. Daarbij zullen bezoekers overal acteurs zien. We brengen dit jaar veel meer theater in het geheel."

Quote Het belangrijkste is de nacht, dan komt alles tot leven en gaan de freaks los. Ilja Reiman

Onderwereld

Het is de twaalfde editie van het enige nachtfestival van Nederland. Van 21.00 tot 7.00 uur. Het afgebakende terrein op de recreatieplas biedt plaats aan 15.000 tot 20.000 bezoekers. Onder hen oude gabbers, maar ook modernere liefhebbers. Geldt ook voor de artiesten; er komen dj's die al decennia meegaan en 'heel veel nieuw bloed'. Dat alles op 'het mooiste terrein van Nederland'. Reiman glundert: ,,Strand, veld, bomen; Bussloo heeft het. Maar het belangrijkste is de nacht, dan komt alles tot leven en gaan de freaks los. Dan verandert het hier in een onderwereld."

Luguber

Hij trapt het gaspedaal in en scheurt naar het volgende decor, in legersferen. Reiman wijst op de wind die speelt met de boomblaadjes. ,,Dat gaan we belichten, geeft een heel tof effect." Dan de Hellbound-stage, ,,mijn kindje." Een luguber podium vol schedels, 'grote stukken vlees' en poppen met afgehakte ledematen.