Onderzoek: ‘Deventer heeft het snelste internet van Nederland’

Deventer had in 2020 de hoogst gemeten downloadsnelheid van Nederland. Met gemiddeld 157 Mbit per seconde is het goed online vertoeven in de gemeente. ProviderCheck.nl deed onderzoek naar de internetsnelheden.

Gebruikers van de onafhankelijke vergelijkingssite voerde speedtests uit, waarmee de internetsnelheid kan worden gemeten. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, verzamelde ProviderCheck.nl minimaal vijftig tests in iedere gemeente. Daaruit bleek dat je in Deventer razendsnel zaken als foto’s en video’s kunt downloaden. Ook webpagina’s laden vlugger en een streamingsdienst als Netflix is daardoor makkelijker te gebruiken.

Aanvoerder

De Hanzestad voerde in 2020 het lijstje van de downloadsnelheid aan met 157 Mbit per seconde. Op de tweede plaats staat Helmond (147,3 Mbit per seconde). Hilversum staat op de derde plek (122,6 Mbit per seconde).

Gemiddeld hebben huishoudens nu een internetsnelheid tussen de 50 en de 100 Mbit per seconde, legt Mirjam Visser van ProviderCheck.nl uit. ,,Hoe hoger de snelheid, hoe beter. Maar als je 157 Mbit ontvangt, heb je echt een goede verbinding. Veel mensen denken: het moet almaar hoger en hoger, maar dat is niet altijd nodig.’’

Naast het downloaden is het ook belangrijk om te kijken naar de uploadsnelheid. Die geeft namelijk aan hoe snel gebruikers data kunnen delen op het internet, zoals het plaatsen van foto’s op Instagram. Ook in dat lijstje scoort Deventer goed. De Overijsselse stad (89,4 Mbit per seconde) staat daar op de tweede plaats achter het Gelderse Malden (106,1 Mbit per seconde).

Glasvezel

Hoe snel het internet is, wordt meestal bepaald door de afstand tot een wijkcentrale, een plek waar veel internetkabels samenkomen, en de kwaliteit van de kabels. Door die afstand te verkorten en betere kabels in de grond te leggen, gaat de snelheid omhoog. Volgens ProviderCheck.nl is het aanleggen van glasvezel een goede oplossing tegen traag internet.