Onderzoek jaar na inval woonwagenkamp Deventer is klaar, besluit over rechtszaak volgt nog

Buurt legt zich neer bij eenrich­tings­ver­keer in Deventer binnenstad

3 maart Omwonenden en de Centrumgarage zien af van juridisch verzet tegen invoering van eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Keizerstraat, de toegangspoort tot de Deventer binnenstad. Dat geldt ook voor de aanpalende Brinkpoortstraat. Buurt en gemeente evalueren na de zomer of de bereikbaarheid van het centrum wel op peil blijft. ,,Door corona is er nu weinig over te zeggen, maar het lijkt te kunnen.”