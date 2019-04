Onderzoek naar afvalinzameling bij sportclubs in Deventer

Clubs hebben tot morgen om een enquête in te vullen. Die volgt vier maanden nadat de fractie van Gemeentebelang wethouder Carlo Verhaar om opheldering vroeg over het inzamelen van afval door sportclubs, toen duidelijk werd dat verschillende clubs worstelen met hun afvalinzameling. Bij onder meer SV Schalkhaar namen vrijwilligers zakken vol plastic mee naar huis. Een woordvoerder van de gemeente Deventer stelde destijds dat een enkel telefoontje vanuit de sportvereniging voldoende was om een pmd-container van 240 liter te krijgen. ,,Die kunnen we wel krijgen, ja. Maar daar hebben we niks aan. We hebben vijftien van die bakken nodig. Ik heb bij de gemeente gevraagd om een container voor 1700 liter. Maar dat was niet mogelijk. Daardoor zijn we een half jaar verder en is er niks gebeurd, bijna alles gaat nog steeds in één prullenbak’’, zegt Tonny van Dorst, die bij SV Schalkhaar een groep oudere vrijwilligers aanstuurt.