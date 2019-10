Onderzoek naar betaald parkeren op Worp

Kerken vergroenen waar het kan

6:35 De huizen van god zijn dan wellicht heilig, maar dat wil niet zeggen dat er op kerken in deze regio geen ruimte is voor zonnepanelen of voor andere ‘groene’ maatregelen. Waar het kan, doen kerken mee in de duurzaamheidsrace. Vermoedelijk tot genoegen van theoloog Elisabeth Hense, die gaat onderzoeken hoe groen de kerken in Nederland precies zijn.