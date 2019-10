Onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog op Worpplantsoen

Stekker uit plan voor huis voor herstellen­de verslaaf­den in Vijfhoek in Deventer: ‘Zonder steun buurt kan het niet’

11:30 Axicure werd twee jaar geleden opgericht door Rob en Esther Lubberts en telt in andere Deventer wijken al drie andere woningen waar herstellende verslaafden wonen. Dat gaat vrijwel probleemloos, niet alleen volgens de stichting, maar ook volgens buren en woningcorporatie Ieder1. Daar werd anders gereageerd op de komst van de bewoners, zegt Esther Lubberts. ,,Hier was veel meer weerstand. Het angstzweet brak me bijna uit op de info-avond. Daar kwam in eerste instantie 23 keer nee binnenlopen. ”