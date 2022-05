Onderzoek naar Deventer moordzaak afgerond; vooralsnog geen herziening

tweede klasse Aanvaller Jarno van Essen van Be Quick’28 vertrekt naar Go Ahead Eagles: ‘Hij heeft unieke kwalitei­ten’

Jarno van Essen zoekt het hogerop. Wat heet: de spits uit Wapenveld verruilt na dit seizoen Be Quick’28 voor Go Ahead Eagles. Een stage in de koekstad pakte dusdanig goed uit, dat Van Essen het bij de eredivisionist mag proberen, zo kreeg hij deze week te horen.

8 mei