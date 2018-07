Onderzoek naar 'leegtrekken' Werkmakelaar-Oost vlak voor bankroet

Rechter geeft Meibergen gelijk, Deventer moet meer bewoning op Bergweide stoppen

4 juli Deventer greep hard in tegen de bewoning van de bovenverdieping van muziekhandelaar Hans Meibergen in de Kamperstraat, maar liet vergelijkbare praktijken in dezelfde straat bestaan. Meibergen vocht dat aan, kreeg gelijk en krijgt dat nu ook van de hoogste rechter: wat Deventer doet mag niet.