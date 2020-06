Onderzoek naar nieuw oliespoor op de IJssel bij Deventer

Zie jij jezelf al aan de IJssel zitten met deze Deventer Hanzetas gemaakt van oude vrachtwa­gen­doe­ken?

10:36 Naar het strand in je mooie jurk en chique slippers vraagt volgens Deventer tassenontwerpster Claudia Casagrande om een stijlvolle strandtas. De Hanzetas is dan ook speciaal ontworpen om in stijl langs de IJssel te wandelen. Naast de strandvariant is ook een werktas verkrijgbaar.