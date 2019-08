Onderzoek rond herziening Deventer moordzaak in impasse na twijfel rond Engels dna-onderzoek

Herden­kings­tuin Go Ahead volop in trek: elke thuiswed­strijd een nieuwe naam

16 augustus De Memorial Garden voor overleden supporters en clubmensen van Go Ahead Eagles blijkt een schot in de roos. Het vervallen gashuisje dat omgetoverd werd tot stemmige herdenkingsplek voor dierbaren herbergt nauwelijks genoeg ruimte voor alle namen. ,,Gelukkig is er een uitwijkmogelijkheid.”