Onderzoeksbureaus luiden noodklok over schimmelschool, GGD ziet geen acuut gevaar

Iedereen mag meedenken over invulling appartemen­ten aan rotonde in Zwolseweg Deventer

6:26 Er komen appartementen aan de rotonde Zamenhoffplein aan de Zwolseweg in Deventer. Hoeveel en op welke manier: daar mag iedereen over meedenken. Een deelauto of een gezamenlijk dakterras? Andere gemeenschappelijkheden? Grote of kleine appartementen? Het is aan de mensen die willen wonen op de plek waar nu nog het oude Carinova-gebouw staat. Eigenaar Van Wonen vraagt mensen aan te geven wat ze zoeken, voordat de ontwikkelaar aan het tekenen slaat. Een compleet andere manier van woningbouw.