Ongeluk met vrachtwagen op A1 bij Deventer: lange file voorbij

Auto's klappen op elkaar op Kazerne­straat in Deventer: twee mensen naar ziekenhuis

14:17 Vier auto's zijn dinsdagmiddag betrokken geraakt bij een aanrijding voor de stoplichten op de kruising Kazernestraat en de Meester de Boerlaan in Deventer. In korte tijd liep het verkeer vast en stond het stil tot over de Wilhelminabrug. Verkeer was gedwongen terug te gaan naar een baan. Twee politiewagens leidden het overige verkeer in goede banen.