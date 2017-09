Ongeluk met vrachtwagen veroorzaakt file op A1 bij Bathmen

Alle huizen in Fliertbuurt gaan als warme broodjes over de toonbank

3:59 Als warme broodjes zijn de 66 koopwoningen die in de Twellose Fliertbuurt moeten verrijzen de afgelopen maanden over de toonbank gegaan. Volgens betrokken partijen, VOF De Schaker en Roosdom Tijhuis, bewijst dit eens te meer dat kunnen wonen aan de rand van Twello zeer gewild is.