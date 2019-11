Ongeluk met vrachtwagen zorgt voor file op A1 bij Lochem

Onderzoek: oud-directeur Deventer Schouwburg pleegde geen fraude

12:07 Oud-directeur van de Deventer Schouwburg Alex Kühne is de afgelopen maanden onderwerp van onderzoek geweest naar mogelijke malversaties in de bedrijfsvoering. De uitkomst van het onderzoek, ingesteld na signalen van klokkenluiders, is dat van fraude of onregelmatigheden geen sprake is geweest.