Ongeluk op A1 tussen Deventer en Bathmen: een gewonde

Kritiek op datum Dickensfes­tijn, maar ook wrevel óver de kritiek

19:32 Boekhandelaar Chrisjan van Marissing uit Deventer is boos dat het Dickensfestijn volgend jaar in het laatste weekeinde voor kerst wordt gehouden. Dat kost de eigenaar van Praamstra naar eigen zak ‘bakken vol’ omzet. De organisatie is op zijn beurt niet blij dat Van Marissing met zijn klacht de publiciteit zoekt. ,,Er is altijd goed overleg geweest.”