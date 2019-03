Ongeluk op A1 zorgt voor zeker 30 minuten vertraging

video Zoetekauw, vieze voetjes en natuurlijk de oorlog: Deventer ouderen schrijven verhalen over herinnerin­gen

26 maart Wie vraagt je nog specifieke dingen van vroeger? Hoe je hebt leren schrijven? Of je van jujubes hield, of van marsepein? Welk eten van je moeder je nog steeds kunt ruiken of naar de geboorte van je eerste kind? En nog meer bijzonder: wie vraagt je die verhaaltjes op te schrijven? Een aantal bewoners van verpleeghuis PW Janssen in Deventer ging de uitdaging aan. Twee van hen staan op het Overijssels Boekenbal op het podium.