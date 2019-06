Ongelukken voorkomen op A1 bij Deventer? ‘Het enige dat helpt is een vette prent voor automobilisten’

Dinsdag reden bij Bathmen zes auto's op elkaar op het wegvak tussen Azelo en Deventer dat smaller is dan gebruikelijk door het werk aan de weg . Op de heetste dag van de week stonden auto's toen meer dan een uur stil. Gisteren klapten drie auto's op elkaar bij een kop-staartbotsing op de A1 bij Deventer en ook toen zuchtten automobilisten lang in de file.

En vanaf morgen wordt het allemaal nog erger, want dan is de weghelft in de richting van Azelo helemaal dicht. Het verkeer moet zich in beide richtingen over vier nóg smallere rijstroken wringen op de weghelft van Azelo naar Deventer. Als het asfalt op de afgesloten helft klaar is, wordt de situatie omgedraaid om het stuk Azelo - Deventer te verbreden en van een nieuwe laag te voorzien.