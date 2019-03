Ongeruste bewoners zien alternatieven voor vierbaans Van Oldenielstraat

Met eenvoudige maatregelen is mogelijk iets te doen aan de dagelijkse opstoppingen op de Van Oldenielstraat, een drukke verkeersader in Deventer. Zonder dat op korte termijn de weg ingrijpend op de schop moet en vierbaans wordt. Dat stellen aanwonenden, verenigd in een actiecomité tegen verbreding. Zij roepen de politiek op tot onderzoek naar die maatregelen.