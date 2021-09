Ongeslagen beloften Go Ahead Eagles slaan slag met zege op concurrent AFC

Het werd in Twello in de laatste twintig minuten toch nog spannend, omdat AFC de aansluitingstreffer maakte. Terwijl de thuisploeg zo goed begon. Binnen een kwartier stond Go Ahead Eagles op een 2-0 voorsprong door toedoen van Turan Tuzlacik en topscorer Olaf Kok. De spits maakte zijn tweede goal in vier wedstrijden.

Naar voren

Toch was AFC volgens trainer Jouad Boufarra geen ploeg waar je zomaar even overheen kon lopen. ,,Daar was deze ploeg te goed voor. Ze gingen in de tweede helft opportunistischer spelen en daardoor kozen we ervoor om wat directer naar voren te spelen. We wisten immers dat we aan één goal genoeg hadden om de wedstrijd te beslissen. Dan kun je wel blijven opbouwen zoals we dat in de openingsfase heel goed deden, maar dan roep je het onheil over jezelf af.”

Heilig

De tweede plaats is voor Boufarra heilig. Door de winst werd het gat met AFC vier punten. Volgende week wacht in Den Bosch de krachtmeting met de FC, de andere concurrent en koploper. Die overigens hetzelfde aantal punten heeft. ,,Het maakt mij echt niet uit of we eerste of tweede worden, want beiden promoveren. Het gaat om die promotie. Volgende week weten we echter wel waar we echt staan in deze divisie.“

Divisie 3-A: GA Eagles O21 - AFC O21 2-1 (2-0). 6. Turan Tuzlacik 1-0, 13. Olaf Kok 2-0, 69. 2-1.