Ongeval A1 richting Deventer: fileleed voorbij

Twee rijstroken waren geblokkeerd nadat er twee auto's en een bedrijfsbus op elkaar botsten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Rijkswaterstaat adviseerde mensen die naar Deventer moesten om te rijden via Almelo/Zwolle (A35/N35). Om vijf voor negen was de weg weer vrij en een uur later was het file leed weer voorbij.