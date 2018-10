Ongeval op A1 van Hengelo naar Apeldoorn; de file lost op

De container­wo­nin­gen in Deventer zijn omstreden, maar Sido en Reinder wonen er lekker

8:08 De containerwoningen aan het Teugseplein kwamen er al niet zonder slag of stoot, en dan kwamen er ook nog eens Kamervragen over de verhuurder. Ondertussen zijn de woningen nog lang niet allemaal bezet. Studenten Sido en Reinder behoren tot de bewoners van het eerste uur. ,,Dit is juist ideaal voor ons.''