Ongeval op de A1 bij Bathmen richting Deventer en Apeldoorn zorgt voor vertraging

Steun van Kamerlid helpt ouders van zorgboerde­rij Okkenbroek niet: ‘Het is alleen maar erger geworden’

4 februari Na een debat in de Tweede Kamer leek het er vorig jaar op dat er in de nabije toekomst weer onderwijs gegeven kon worden op zorgboerderij De Grote Brander in Okkenbroek. Sindsdien is er echter niets veranderd, tot teleurstelling van ouders en SP-Kamerlid Peter Kwint.