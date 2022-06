Ongevalsplek in Deventer is berucht punt: ‘Ik dacht al dat het een keer mis zou gaan’

volleybal Volleybal­ster Fleur Savelkoel heeft met de stap naar SC Potsdam haar toptrans­fer te pakken: ‘Ze heeft zich enorm goed ontwikkeld’

Nog voor het wereldkampioenschap, later dit jaar in eigen land, heeft Fleur Savelkoel haar toptransfer te pakken. De passer-loper uit Deventer speelt komend seizoen bij het Duitse SC Potsdam, dat ook in de Champions League zal uitkomen.

29 juni