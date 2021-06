Ongewone plaatjes schieten met fotografe Astrid Stok in het Deventer ‘openluchtmuseum’

VIDEO Van vreugde naar verslagen­heid bij 300 Oranjesup­por­ters in Deventer café: ‘Verdriet wegdrinken’

27 juni De zon schijnt, het bier staat koud en eindelijk mag er weer met z'n allen voetbal gekeken worden in het café. Niks lijkt de dag nog te kunnen verpesten bij café De Bisschop in Deventer, waar 300 in oranje gehulde kroegtijgers het terras bestormen voor de wedstrijd van Oranje. ,,Die Tsjechen, dat moet lukken. Ik gok dat het 3-1 wordt”, is de voorspelling van velen een paar minuten voor de wedstrijd. Het contrast kan na een uur spelen bijna niet groter zijn...