Onjuiste stembureaus Deventer op huis-aan-huis verspreide kandidatenlijsten voor verkiezingen

Video Deventer onderne­mers laten zien dat een weekje zonder vlees echt wel kan

11 maart Wel of geen vlees vanavond? Nederland telt steeds meer mensen die niet elke avond gehakt of een stuk kipfilet eten. Maar een vegetarische maaltijd klaarmaken is niet altijd eenvoudig. Vijf Deventer ondernemers tonen in de Week Zonder Vlees aan dat er genoeg mogelijkheden zijn. ,,Het zit erg in onze mindset: als Hollanders eten we groenten, aardappelen, vlees.’’