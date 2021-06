Onkruid verwijderen bij woning leidt tot brand en flinke rookontwikkeling op Colmschate

Video Klaar voor eerste stapavond­je in Deventer na toe­gangstest: ‘Zo’n zin om weer een nacht door te halen’

25 juni Alleen of met een giebelend groepje, op de scooter of op de fiets. Bij de gloednieuwe Testen voor Toegang-locatie in Deventer is het vrijdagochtend een komen en gaan van jongeren en de stemming is jolig. Ze verheugen zich op de eerste ‘gewone‘ stapavond in tijden. Dat ze daarvoor eerst langs de teststraat moeten, dat nemen ze op de koop toe.