Online drukker doneert 10.000 mondkapjes aan GGD IJsselland dankzij grote aankoop in China

,,De eer komt vele collega's toe. Vooral ook van moederbedrijf Cimpress. Het bedrijf heeft zelf vestigingen in China en heeft al maanden in de gaten wat er gebeurt in de wereld. In de productie kunnen we niet anders dan op onveilige afstand met elkaar werken. Om medewerkers gezond te houden, zijn er mondkapjes nodig,” vertelt directeur van Drukwerkdeal, Haico Meijerink. Al snel speelde er een ethisch dilemma, want de mondkapjes die in de fabrieken worden gebruikt, gaan niet naar het zorgpersoneel.

Ethisch dilemma

Het bedrijf besloot: ,,Als we erin slagen een partij mondkapjes te bemachtigen, doneren we voor elk mondkapje dat we gebruiken een mondkapje aan de zorg.” Dankzij het netwerk van leveranciers waar het bedrijf het hele jaar door mee werkt, is het uiteindelijk, met wat vertraging, toch gelukt. ,,Ik heb meteen de burgemeester gebeld, want hij heeft het beste zicht op wie in de regio de mondkapjes het beste kan gebruiken.”