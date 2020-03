Online hulp in Deventer tijdens coronacrisis: ‘Wie zit er binnen en kan ik blij maken met een pannetje verse kippensoep?’

UPDATE Deventer Oranje Vereniging blaast kindervrij­markt op Koningsdag af

16:33 De coronacrisis zet in Deventer al een streep door activiteiten op Koningsdag. De grote kindervrijmarkt op de Brink gaat niet door. De organisatie van de Deventer Oranje Vereniging trekt de financiële bijdragen aan optredens in en rond de muziekkoepel in het Worpplantsoen en het Des Konings Festival in poppodium Burgerweeshuis in.