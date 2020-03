Online hulp tijdens coronacrisis: ‘Aanbellen bij een wildvreemde doe je niet zomaar’

‘Discocar­wash’ in wasstraten in Deventer en Zutphen

18:01 Door de coronacrisis veranderen de wasstraten van Matz Carwash in Zutphen en Deventer eind deze week in een vrolijke boel. Met dj’s, lichtshow en laserstralen worden de wasstraten omgetoverd in een ‘discocarwash’.