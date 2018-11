Onrust in Deventer over heien op ‘giftige’ voormalige stort

Al jaren een ergernis voor Deventer: de milieustraat waar je grof vuil, puin en ander materiaal kwijt kunt na een verbouwing of verhuizing. De stort is verouderd, zit onlogisch in elkaar en is te krap voor de toestroom aan auto's bij drukte, is de algemene opinie in Deventer. In 2020 moet die ellende voorbij zijn en is de nieuwe stort klaar. Die komt aan de overkant, op het braakliggende terrein tegenover de huidige locatie aan de Westfalenstraat.