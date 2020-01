Onrust onder buren op Borgele door aanpassing van snippergroen

Volgende week is er een informatieavond in het gemeentehuis voor de bewoners van laagbouwhuizen in de wijk. Onder meer aan de Arendshorst, Beugelskamp en Gelselaar staan woningen waar wat betreft de gemeente wel ruimte is om een stuk bij de tuin aan te trekken. In veel gevallen is dat overigens al het geval. Wie achter de huizen langs loopt ziet een verscheidenheid aan tuin-eindes.