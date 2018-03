Onrust over vreemde geur in woningen op de Zandweerd

Onrust in de Deventer wijk Zandweerd. Daar klagen bewoners van enkele straten over een bedwelmende geur in hun huizen. Het zou om styreen gaan, dat mogelijk is vrijgekomen bij rioolwerkzaamheden.

Hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid. Het zijn ineens veelgehoorde klachten in een paar bij elkaar gelegen straten in de Deventer wijk Zandweerd. In de betreffende buurt bestaat onrust: is er een verband met de rioolwerkzaamheden van vorige week dinsdag, waarbij waarschijnlijk een onbekende hoeveelheid styreen is vrijgekomen?

Ambulance

Tenminste één gezin slaapt al niet meer thuis, uit angst. Het is de familie Yilmaz, wonend aan de Wouwermanstraat. Ze willen eerst zekerheid, zegt Filiz Yilmaz. "Zondag werd onze 1-jarige dochter niet goed. Ze ademde plots niet meer, dat was beangstigend. Er is een ambulance gekomen. Het bleek om een koortsstuip te gaan. Wij weten niet of het te maken heeft gehad met de bedwelmende geur die we al dagen in onze woning ruiken, maar we maken ons wel zorgen."

Quote We hebben veel klachten gekregen van mensen over een onprettige geur in huis Maarten-Jan Stuurman, gemeentevoorlichter Filiz Yilmaz is niet de enige die zich bij de gemeente Deventer heeft gemeld vanwege een vreemde, onprettige geur in huis. Veel mensen uit dezelfde buurt - het zuiden van de wijk, dicht bij de IJssel - hebben hetzelfde gedaan, bevestigt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Hij erkent dat het waarschijnlijk om styreen gaat, een chemisch oplosmiddel met een zeer sterke geur. De stof is waarschijnlijk vrijgekomen bij werkzaamheden aan het riool, in de Jan Steenstraat.

Grondverzakkingen

In die straat werd eerder gewerkt vanwege lekkages in een rioleringsbuis. Die lekkages zorgden er vorige maand voor dat de grond ineens wegzakte op een paar plekken in de straat. Twee woningen moesten er zelfs om ontruimd worden - de situatie was te onveilig. Het herstelwerk gebeurde volgens de zogenoemde kousmethode, waarbij een kunststof 'kous' in het riool wordt uitgerold. Door verwarming van de kous vindt uitharding plaats, waardoor een nieuwe rioolbuis ontstaat. Bij dat proces kan styreen vrijkomen.

Volledig scherm De kousmethode, waarmee het bedrijf Insituform werkt. Insituform voerde de werkzaamheden uit aan de Jan Steenstraat in Deventer. © Insituform

Tegelijk met de klachten over de geur volgden ook gezondheidsklachten. Hoofdpijn, misselijkheid en braken, zeggen verschillende bewoners van straten rondom de Jan Steenstraat. Marjanne van Arendonk, wonend aan de Averkampstraat, kan het een niet meer los zien van het ander. "Het gaat om een ziekmakend goedje. We hebben vorige week een brief ontvangen van de gemeente waarin staat dat het zou gaan om onschuldige concentraties, maar daar hebben wij onze twijfels bij. Waarom klagen mensen dan over hoofdpijn en misselijkheid?"

Nieuwe metingen

Quote Er is een com­mu­ni­ca­tie­fout opgetreden tussen brandweer en gemeente Maarten-Jan Stuurman, gemeentevoorlichter Gisteren vonden opnieuw metingen in de buurt plaats. Deels vanwege aanhoudende klachten, maar vooral omdat de gemeente zich bij de eerdere brief aan de wijkbewoners heeft vergist. De brief zou zijn gebaseerd op foute informatie. Gemeentewoordvoerder Stuurman: "Wij hebben gezegd dat de concentraties styreendamp binnen de gezondheidsnorm zouden zijn op basis van metingen van de brandweer. Maar dat klopt niet. De brandweer heeft toen alleen vastgesteld dat er geen explosiegevaar was. Dat is feitelijk iets anders. We betreuren dit."

Uit de nieuwe metingen blijkt volgens de gemeente en de Veiligheidsregio IJsselland dat er momenteel geen styreen meer in de woningen aanwezig is - of en hoeveel styreen er mogelijk eerder aanwezig is geweest, is niet meer te zeggen. Wel wordt voor de zekerheid in één van de woningen een apparaat geplaatst waarmee gedurende een langere periode lucht wordt verzameld, waarmee een meer nauwkeurige meting kan worden gedaan. Verschillende bewoners zeggen immers nog steeds de geur te kunnen ruiken.