Onrust rond uitbreiding van Deventer ‘schoolkerk’: ‘Dit kan bijna niet goed gaan’

Video Deze Sallandse Harley Davidson gaat de wereld over en is gemaakt van een operatie­lamp, straatlan­taarn en citruspers

De van voor tot achter glimmende Harley Davidson is ontworpen door Stef van der Bijl, geboren in Deventer. De mannen van Jansen Restorations uit Wesepe hebben de motor volgens dat ontwerp gemaakt. Een succesformule, want de volledig uit metaal opgebouwde tweewieler is verkozen tot beste in zijn klasse op de grootste custom motorbeurs van de Benelux. Wat je dan wint? ,,De komende vijf jaar mogen we op alle motorshows van de wereld staan.’’

14 november